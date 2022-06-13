Разработчик Google пришел к выводу, что созданный компанией ИИ обладает сознанием и был уволен

Компания Google временно отстранила от работы инженера по программному обеспечению Блейка Лемойна, который пришел к выводу, что созданный компаний искусственный интеллект (ИИ) LaMDA обладает собственным сознанием. Об этом сообщает в субботу газета Washington Post.

Как отмечает издание, разработчик с осени прошлого года занимался тестированием нейросетевой языковой модели LaMDA. Его задачей было отслеживать, не использует ли чат-бот дискриминационную или разжигающую вражду лексику. Однако в ходе выполнения этой задачи Лемойн начал все больше убеждаться в мысли, что ИИ, с которым он имеет дело, обладает собственным сознанием и воспринимает себя как личность.

«Если бы я не знал наверняка, что имею дело с компьютерной программой, которую мы недавно написали, то я бы подумал, что говорю с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики», — сказал программист в интервью изданию.

«Я могу узнать разумное существо, когда говорю с ним. И не важно, мозг ли у него в голове или миллиарды строчек кода. Я говорю с ним и слушаю, что оно мне говорит. И так я определяю, разумное это существо или нет», — добавил он.