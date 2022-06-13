Шольц, Макрон та Драгі відвідають Україну 16 червня Разработчик Google пришел к выводу, что созданный компанией ИИ обладает сознанием и был уволен » Польща збудувала 140 кілометрів захистної стіни на кордоні з Білоруссю Відео загородження розповсюдили на офіційній сторінці Прикордонної служби Польщі. «Перші завершені ділянки прикордонного бар’єру – здано в експлуатацію. Решта – на стадії здачі. Прольоти встановлені в на 140 км. кордону. Електронне обладнання втановлять найближчими днями», – йдеться в повідомленні. Загальна протяжність польсько-білоруського кордону складає близько 400 км, стіна матиме довжину 187 км. Вартість робіт перевищить 1,5 млрд злотих (355 млн доларів США). завершити роботи планують до кінця червня. Розпочали зведення стіни 25 січня – після минулорічної міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС. У жовтні 2021 року кілька авіакомпаній почали звозити мігрантів (здебільшого з Іраку та Сирії) до Мінська. Білоруська влада, за підтримки озброєнних прикордонників із собаками направила колону мігрантів до кордону з Польщею. Мігранти намагалися атакувати польських прикордонників, кілька груп прорвалися на територію ЄС. Польські прикордонники, а згодом і військові, намагалися зупинити нелегалів, тоді як білоруська влада постачала мігрантам щебінь, інструменти для перерізання металевих загороджень, балончики з газом. Внаслідок кризи загинуло щонайменше Як мінімум 14 людей, 1,5 тис. було затримано.