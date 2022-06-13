Новая израильская ракета SPIKE NLOS 6-го поколения принята на вооружение

Семейство многоцелевых ракет с электрооптическим наведением Rafael SPIKE обеспечивает высокую точность на больших дальностях, а вариант NLOS успешно поражает цели, находящиеся за пределами прямой видимости. SPIKE NLOS, запускаемый с воздушных, наземных или военно-морских платформ, обеспечивает критически важную тактическую разведку в режиме реального времени и оценку ущерба, позволяя ему корректировать цели и прерывать миссии в полете, а также действовать как в наступательных, так и в оборонительных сценариях.

SPIKE NLOS 6-го поколения, основанная на исключительном успехе всего семейства ракет SPIKE, включает в себя несколько новых улучшенных возможностей для учета потребностей и тенденций современного поля боя. В частности, эти передовые технологии быстрее замыкают цепь «датчик — стрелок» и более эффективно нейтрализуют групповые атаки с удаленных дистанций, в результате повышая общую выживаемость на поле боя.

Некоторые из этих новых элементов SPIKE NLOS 6-го поколения включают:

Возможности залпового запуска и управления: с одной пусковой установки и оператора SPIKE NLOS 6-го поколения может одновременно запускать и управлять бортовыми залпами до четырех ракет. Эта новая возможность позволяет использовать элемент неожиданности и создает немедленный значительный эффект.

Передача системы и передача управления: управление запущенными ракетами NLOS 6-го поколения может быть передано между платформами поля боя во время полета для достижения оптимального успеха в различных оперативных сценариях. Например, если вертолет запускает ракету по важной цели, но продолжает полет за пределами опасной зоны, наземная техника в этом районе или вблизи зоны атаки может получить контроль над запущенной ракетой и направить ее к первоначальной цели. Такая передача управления обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между системами и непрерывный рабочий темп.

Получение целевого изображения:

Новые возможности сопоставления изображений RAFAEL были интегрированы в NLOS 6-го поколения, чтобы обеспечить быструю передачу аэрофотоснимков в ракетную систему. Эффективное и точное сближение датчика и стрелка является критически важной оперативной потребностью, которая ранее выполнялась посредством передачи координат цели. Теперь изображения целей можно сопоставлять с видеоизображениями ракеты во время полета, назначая цель соответствующему оператору. Впервые в центре внимания находится сама цель, а не ее координаты или местоположение, что позволяет проводить еще более точную атаку. Эта способность особенно полезна при работе с несколькими похожими целями или объектами. Например, если поблизости обнаружено несколько вражеских танков, функция получения изображения цели позволяет NLOS различать машины и идентифицировать танк командира. или самый важный враждебный объект и нанести прямой удар по нему. Это позволяет свести к минимуму побочный ущерб и повысить эффективность, особенно в условиях плотной городской застройки.

Увеличенная дальность ракет:

NLOS 6-го поколения теперь достигает увеличенной дальности до 50 км при запуске с вертолета и до 32 км с наземных и морских платформ. Вместе с пуском за пределами прямой видимости и пассивными возможностями NLOS эти расширенные дальности увеличивают и без того очень высокую живучесть платформы. Кроме того, не ставя под угрозу точность, эффективность или смертоносность, NLOS 6-го поколения является оптимальным решением для преодоления целей, препятствующих доступу и блокированию зоны (A2/AD), в дополнение к его традиционному использованию.

Ран Гозали, начальник отдела сухопутных и военно-морских сил, сказал: «SPIKE NLOS служит основой всего семейства ракет SPIKE, которое добилось невероятного успеха и широко использовалось на протяжении многих лет, эксплуатируясь тридцатью девятью клиентами по всему миру. NLOS развивалась, и теперь мы видим ее самую продвинутую и мощную модель — 6-е поколение. Для RAFAEL это предмет большой гордости и символ его творчества и инноваций. Эта усовершенствованная ракета NLOS демонстрирует наше понимание оперативных потребностей наших клиентов и дает наилучший возможный ответ».

RAFAEL также представляет NMT — оперативную группу NLOS Mission Taskforce — свое комплексное комплексное оперативное решение, основанное на небольшой мобильной боевой единице, состоящей из полноприводных или бронированных машин с органическими возможностями обнаружения, атаки и управления огнем. NMT обеспечивает независимость войск с очень высокой мобильностью и летальностью для более широкого контроля на поле боя. NMT сочетает в себе некоторые из самых передовых систем обнаружения, слежения и управления и контроля RAFAEL. Концепция NMT использует мобильность небольших подразделений, работающих с высокопроизводительными системами с большим радиусом действия, вместе они устанавливают пространственное господство в различных областях, от морских до сухопутных границ.

Доктор Ран Гозли, глава Отделения наземных и морских систем «Рафаэль», сказал: «Ракета ‘Тамуз’ является первой из семейства электронно-оптических ракет ‘Рафаэль’ (ракеты ‘Spike’) и находится в эксплуатации в АОИ и 39 других странах мира. Усовершенствованная версия ракеты ‘Тамуз’ 6-го поколения была разработана в свете необходимости удовлетворения новых и более сложных требований, идущих от оперативного пространства, а технически это стало возможным благодаря непрерывным технологическим инновациям и уникальным инженерным возможностям ‘Рафаэль’».

Цви Мармор, глава директората высокоточного тактического оружия «Рафаэль», добавил: «Как результат уроков Войны Судного дня, ‘Рафаэль’ разработала в конце 1970-х гг. первую версию ракеты ‘Тамуз’, которая стала прорывом в эксплуатационном и технологическом отношении. С тех пор ‘Рафаэль’ продолжила совершенствование и развитие ракеты и сделала её уникальной и лучшей в своем роде в мире благодаря сочетанию понимания и оперативного опыта с одной стороны и мирового технологического лидерства – с другой».