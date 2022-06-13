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Німеччина може створити фонд порятунку українського зерна

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Про це розповів уповноважений уряду з питань залізничних перевезень Міхаель Тойрер, пише Handelsblatt.

За його словами, уряд Німеччини обговорює можливість створення фонду для закупівлі зернових контейнерів для пшениці, яких в Україні бракує, а також для допомоги з перевантаженням зерна на кордоні, оскільки українські колії ширші за європейські.

Крім того, йдеться про надання допомоги з терміналами для перевантаження зерна на українському кордоні, бо тамтешня колія ширша.

«Ми робимо все можливе, щоб зерно можна було перевозити з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду», – зазначив Тойрер.

13 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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