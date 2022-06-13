Лучшие комбинации в покере: как собрать королевский флеш?

Мечтой каждого игрока в покер является флеш-рояль: последовательность из пяти одномастных карт от десятки до туза. Даже профессиональные покеристы не могут похвастаться обилием случаев выпадения сильнейшей руки, а уж большими выигрышами с ней и подавно.

Мы расскажем, какие бывают комбинации в покере, немного пробежимся по любопытным различиям в правилах, и приведем в пример реальные столкновения рук-монстров в реальной жизни.

Какие бывают комбинации?

Выиграть раздачу в покере можно по-разному: один из способов — собрать более сильную комбинацию на вскрытии. В холдеме раздается по две карты, а к концу раздачи пять оказывается на столе. Из этих семи и нужно составить победную последовательность.

Старшая пара получается при совпадении карманной карты с доской.

Две пары — два таких совпадения.

Сет или тройка — три карты одного наименования.

Стрит — пять разномастных карт подряд, к примеру, 7-8-9-10-J.

Флеш — пять карт одной масти вне зависимости от порядка.

Фулл-хаус — тройка+пара.

Каре — четыре карты одного достоинства (четыре короля).

Стрит-флеш — стрит с одномастными картами.

Флеш-рояль — самый старший стрит-флеш от десятки.

Королевский флеш или флеш-рояль

Если комбинация образовалась на столе, ее могут использовать все участники (например, если на доске два туза, а у каждого оппонента карманная пара — тогда считается, что они собрали по две пары).

Старшинство комбинаций в разных видах покера

Холдем является самой популярной разновидностью покера в мире, однако существуют и другие вариации с особенными правилами.

Во многих из них действует правило: банк делят две руки: самая сильная и самая слабая. Первая определяется обычным старшинством, а вторая — отсутствием комбинаций и картами маленького достоинства. Такие игры называются Hi-Low (например, омаха хай-лоу).

В покере с короткой колодой (играется 36 картами без двоек-шестерок) часто фулл-хаус младше флеша: это связано с изменением математических шансов на сбор.

Примеры раздач в живом покере

Вероятность собрать флеш-рояль, имея на руках две подходящие карты — 154 из одного миллиона случаев. Если играть много и постоянно, как профессиональные игроки, то получить самую сильную комбинацию в покере хотя бы раз не составит труда.

Но какова вероятность, что мы получим флеш-рояль, а соперник — что-то сравнительно сильное? Как насчет каре?

На Мировой серии покера 2008 года состоялась одна из самых фантастических раздач в истории. В объектив телекамер попала торговля соперников на последней улице.

Американский игрок Джастин Филлипс повышает ставку оппонента, японца Мотоюки Мабучи. Недолго думая, последний толкает свои фишки, выстроенные в высокие пирамиды, в центр стола. Объявлен олл-ин, который тут же уравнивает Филлипс.

На вскрытии он показывает флеш-рояль, когда Мабучи — каре тузов!

Остается догадываться, каково это: вылететь из главного турнира с супер-комбинацией, да еще и при похожих обстоятельствах.

Еще одна невероятная раздача произошла на турнире World Open под эгидой покерного сайта partypoker. В ней схлестнулись Эндрю Робл и Тоби Льюис: у обоих к риверу в руках было по каре (дам и девяток). Причем вышедший флоп Q-9-Q уже не оставили Эндрю ни одного шанса на победу.

Выставление на все фишки было неизбежно: Робл был шокирован, но виду постарался не подать, попрощавшись с оппонентами и покинув стол.

По лицу украинского профессионала Евгения Тимошенко можно многое прочитать: такие раздачи в живой игре — огромная редкость.

Столкновение двух сильный комбинаций — большая редкость не только в живых турнирах. Покерные сайты даже предлагают утешительные бонусы за поражения в подобных раздачах: билеты в бесплатные турниры и на розыгрыши призов.