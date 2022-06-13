Литва может отключиться от российской энергосистемы уже в 2024 году

Литва стремится отсоединиться от российской энергосистемы в 2024 году, на год раньше запланированного срока, заявил в понедельник президент страны Гитанас Науседа.

Энергосистемы Литвы, Латвии и Эстонии, входящих в ЕС, работают совместно с энергосистемами России и Беларуси и зависят от России в обеспечении поставок электроэнергии.

Проект стоимостью 1,6 млрд евро ($1,94 млрд), финансируемый ЕС, направлен на то, чтобы в 2025 году отключить страны Балтии от России и Беларуси и подключить их к децентрализованной энергосистеме континентальной Европы.

«Давайте не оставим агрессору никаких возможностей использовать энергию в качестве инструмента политических манипуляций», – говорится в заявлении, опубликованном после встречи Науседа с главой комиссии ЕС по энергетике Кадри Симсон в Вильнюсе.

«Скорейшее подключение к европейской электросети повысит энергетическую безопасность стран Балтии и Европейского союза в целом», – сказал Науседа.

Перед тем, как отключиться от энергосистемы, созданной еще в советский период, необходимо завершить прокладку морского кабеля между Польшей и Литвой и модернизировать их электросети.

В прошлом году Литва установила оборудование, которое позволит ей в случае необходимости немедленно подключиться к европейской энергосистеме в качестве страховки на случай, если Россия отключит электричество.

В декабре Литва успешно провела испытание нового подключения, которое министр энергетики Литвы приветствовал как залог «большей геополитической безопасности».