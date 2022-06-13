Израиль добился бездефицитного бюджета впервые с 2008 года

Министерство финансов Израиля рапортует о полном благополучии в государственных финансах. Согласно опубликованному накануне отчету, дефицит бюджета за последние 12 месяцев упал до 0.04% ВВП — такое случилось впервые с 2008 года.

Главным фактором быстрой бюджетной стабилизации стали стремительный рост доходов бюджета (в этом году они выросли на 25%) и сокращение расходов за счет прекращения всех видов «коронавирусных» субсидий и пособий. После трех лет перманентной «предвыборной экономики», отягощенной корона-кризисом, страна впервые прожила год в нормальных условиях, и минфин не упустил возможность привести государственные финансы в порядок.

Таким образом, финансовые последствия корона-кризиса полностью ликвидированы — для государственной казны, но не для населения, которое расплачивается за денежную накачку экономики инфляцией и стагнацией реальных доходов. Средняя зарплата в сопоставимых ценах за последние 12 месяцев сократилась на 2%.