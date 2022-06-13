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Израиль добился бездефицитного бюджета впервые с 2008 года

Министерство финансов Израиля рапортует о полном благополучии в государственных финансах. Согласно опубликованному накануне отчету, дефицит бюджета за последние 12 месяцев упал до 0.04% ВВП — такое случилось впервые с 2008 года.

Пять последних месяцев правительство сводило бюджет с профицитом, доходы казны продолжали расти и в мае превысили расходы на 1.4 миллиарда шекелей. Общий профицит бюджета за первые пять месяцев 2022 года превысил 33 миллиарда шекелей — в прошлом году за те же пять месяцев близкой цифрой (34.8 миллиарда) измерялся бюджетный дефицит.

Главным фактором быстрой бюджетной стабилизации стали стремительный рост доходов бюджета (в этом году они выросли на 25%) и сокращение расходов за счет прекращения всех видов «коронавирусных» субсидий и пособий. После трех лет перманентной «предвыборной экономики», отягощенной корона-кризисом, страна впервые прожила год в нормальных условиях, и минфин не упустил возможность привести государственные финансы в порядок.

Таким образом, финансовые последствия корона-кризиса полностью ликвидированы — для государственной казны, но не для населения, которое расплачивается за денежную накачку экономики инфляцией и стагнацией реальных доходов. Средняя зарплата в сопоставимых ценах за последние 12 месяцев сократилась на 2%.

13 июня, 2022 | Category: Израиль, Новости

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