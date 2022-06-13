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Фінляндія вступить у НАТО лише разом з Швецією

Саулі Нііністьо

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє ЄП з посиланням на норвезький телеканал NRK.

«Я скажу, що випадок Швеції – це наш випадок. Це означає, що ми будемо йти далі разом», – сказав президент Фінляндії.

Він також зазначив, що претензії Туреччини його «здивували».

«Нас здивувала позиція Туреччини, але в міжнародній політиці ми повинні серйозно ставитися до того, що каже інша сторона. Так ми й чинитимемо. Я сподіваюсь, ми знайдемо рішення, яке всіх задовольняє», — додав Нііністьо.

13 июня, 2022 | Category: Мир, Новости

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