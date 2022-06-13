Фінляндія вступить у НАТО лише разом з Швецією

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє ЄП з посиланням на норвезький телеканал NRK.

«Я скажу, що випадок Швеції – це наш випадок. Це означає, що ми будемо йти далі разом», – сказав президент Фінляндії.

Він також зазначив, що претензії Туреччини його «здивували».

«Нас здивувала позиція Туреччини, але в міжнародній політиці ми повинні серйозно ставитися до того, що каже інша сторона. Так ми й чинитимемо. Я сподіваюсь, ми знайдемо рішення, яке всіх задовольняє», — додав Нііністьо.