До Білорусі в останній час проникло 5 тис. офіцерів ПВК «Вагнера» та військовослужбовців РФ у цивільному одязі

Про це йдеться в етері Еспресо.

«Ми володіємо певною інформацією, яку отримуємо з наших джерел, що є вже затверджений відповідний план операції по провокуванню конфлікту на кордоні Білорусі з Польщею. Цей план може бути пущений в дію у ситуації, якщо Україна звернеться до Польщі за військовою допомогою. Принаймні, є інформація, що у міністерстві оборони Білорусі та у Раді безпеки такі рішення вже прийняті. Можливими приводами до таких дій можуть бути, начебто входження ДРГ (диверсійно — розвідувальні групи – Ред.) з території України, тобто режим намагається продати та створити такий імідж. На минулому тижні була історія пов’язана з безпілотником зі смертельним вантажем, який перетнув кордон України з Білоруссю, і це дуже сильно розкручувала пропаганда» – зазначив опозиціонер.

Павло Латушко також зауважив, що можуть бути й інші сценарії, наприклад, фінський варіант, коли постріл відбувається з протилежного боку і тоді у рамках захисту Білорусь за участю російських збройних сил здійснює дії у відповідь.

«Але ми отримуємо і наступну інформацію, яка нас турбує. За останній період почастішали випадки й вже називається цифра декілька тисяч, можливо, навіть до 5 тисяч офіцерів ПВК Вагнера та військовослужбовців РФ, які проникають протягом понад місяць на територію Білорусі. Вони прямують приватним та громадським транспортом групами по 3-4 людини, не привертаючи до себе увагу, зупиняються у недорогих готелях, на дачах, квартирах. Насамперед концентруються у Мінському районі, також у Брестській області. Для чого звозяться ці підрозділи ПВК і діючи офіцери збройних сил РФ, які переодягнуті у цивільний одяг, це доведеться нам з’ясувати. Сподіваюсь, що не для бойових зіткнень. Але це не може не викликати стурбованість» – наголосив ексміністр.

Латушко припустив, якщо ні КДБ Білорусі, ні МВС Білорусі на це ніяк не реагує, відповідно, ці дії узгоджені з Москвою.