Боррель прояснив основні цілі підтримки України у війні

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Євросоюз має на меті підтримувати Україну з метою допомогти їй повернути території, втрачені принаймні після початку повномасштабної війни 24 лютого.

Як повідомляє «Європейська правда», про це він сказав в інтерв’ю Journal du Dimanche.

На запитання про те, чи бачить він ризики певного розколу між країнами ЄС щодо того, які військові цілі України вони готові підтримувати, Боррель зазначив, що «ризик є завжди», але він ніколи не бачив у ЄС такої єдності, як для підтримки України з початком повномасштабного вторгнення.

Дипломат не відповів прямо на запитання про те, чи потрібно лише допомагати Україні захищатися, чи допомогти здобути перемогу у війні.

«Наша військова допомога має прибувати до ЗСУ якнайшвидше, тому що вони воюють не купюрами, а гарматами, які дозволяють чинити опір російській агресії. Усі війни закінчуються припиненням вогню та переговорами, і необхідно, щоб Україна заходила на цей етап з сильною позицією, щоб Росія не могла залишатись на території, яку зайняла і окупувала після 24 лютого», — сказав Жозеп Боррель.

На питання, чи відтак є метою ЄС допомогти Україні відновити контроль над територіями, які вона втратила з початку війни (з огляду на контекст, вочевидь «з 24 лютого». — Ред.), Боррель відповів: «Так, це виглядає раціонально».