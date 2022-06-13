Amnesty International заявляє про докази обстрілу армією РФ Харкова касетними бомбами

Сотні мирних жителів загинули у Харкові внаслідок застосування російською армією касетних бомб та некерованих ракет, йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International від 13 червня.

Правозахисники вказують: обстріли житлових районів Харкова, які переодично мають місце, є невибірковими ударами, а тому вважаються воєнними злочинами.

Amnesty International стверджує, що має незаперечні докази багаторазового застосування російською армією касетних бомб і протипіхотних мін, заборонених міжнародними конвенціями. Росія факт застосування заборонених боєприпасів неодноразово заперечувала.

Повідомляється, що Amnesty International опитала близько 160 харків’ян, серед яких постраждалі від обстрілів, свідки, рідні жертв, а також лікарі, та задокументували щонайменше 28 випадків невибіркових ударів по Харкову з боку Росії.

Некеровані ракети установок «Град» та «Ураган», які російська армія широко використовує у війні проти України, нездатні точно вражати ціль, часто відхиляючись від неї більш ніж на 100 метрів. У житлових районах, де будинки стоять на відстані лише кілька метрів один від одного, використання таких ракет і звичайної артилерії неминуче призводить до численних жертв серед цивільного населення, наголошує Amnesty International. Касетні бомби оснащені елементами, які при підриві в повітрі вражають площу в сотні квадратних метрів, пояснюють в організації.

«Неодноразове використання широко заборонених касетних боєприпасів шокує і є ще одним свідченням повної зневаги до життя цивільних. Російські сили, відповідальні за ці жахливі атаки, повинні бути притягнуті до відповідальності за свої дії, а жертви та їхні сім’ї мають отримати повну компенсацію», – заявила Донателла Ровера, старша радниця Amnesty International з реагування на кризові ситуації.

Житлові райони Харкова зазнавали обстрілів і бомбардувань з першого дня війни. За даними Харківської ОВА, за час війни загинуло 606 жителів міста, 1248 зазнали поранень.