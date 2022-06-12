ЗСУ відбили російський наступ поблизу Врубівки, Василівки та Миколаївки

Про це інформує фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. В прикордонних районах Білорусі обладнують пункти пропуску та розгортають додаткові засоби радіоелектронної боротьби.

На Сіверському напрямку противник продовжує посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. В Бєлгородській та Курській областях продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози. Росія продовжує обстрілювати з мінометів у прикордонних районах, агресор обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу населених пунктів Рожковичі, Гремяч, Лугівка та Попівка.

На Харківському напрямку без суттєвих змін. Ворог систематично обстрілював позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру неподалік Вірнопілля, Українки, Петрівки, Чепіля та Хрестища. Завдав авіаудару в районі Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку продовжуються артобстріли зі сторони ворога в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитись в Богородичне, тривають бойові дії.

На Лиманському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування артилерії — реактивних систем залпового вогню поблизу Шипилівки та Дронівки. Перегруповує війська.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєверодонецьк, нині без успіху. Тривають бойові дії у районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції ЗСУ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Російські окупанти завдали авіаудару поблизу Покровського.

Крім того, противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка, утім отримав відсіч та відійшов. Українські захисники відбили наступ в районі населеного пункту Врубівка та Василівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. Обстрілював цивільну інфраструктуру поблизу населених пунктів Желанне, Авдіївка, Карлівка, Вугледар та Оріхів. На окремих напрямках розгортає додаткові підрозділи.

На Південнобузькому напрямку противник обороняється. Рашисти обстрілювали підрозділи наших військ з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Намагались вести контрбатарейну боротьбу. Обстріляли населені пункти Твердомедово, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Луч.

За минулу добу втрати РФ: 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 7 БпЛА, понад 10 одиниць автомобільної техніки та до 150 осіб живої сили.