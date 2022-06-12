Как выучить испанский язык с нуля? » Спецслужби РФ готують провокації в окупованих містах на Запоріжжі – мер Енергодара На окупованих росіянами територіях Запорізької області російські спецслужби щодо громадян України готують провокації. Про це написав у Telegram міський голова Енергодара Дмитро Орлов. “За інсайдерською інформацією від джерел, що наближені до діяльності спеціальних служб України, із боку спецслужб РФ у тимчасово окупованих містах Запорізької області відносно громадян України готуються провокації”, – наголосив він. Орлов закликав місцевих жителів упродовж 12 червня не відвідувати в Енергодарі масових заходів, які планують проводити окупанти.