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Спецслужби РФ готують провокації в окупованих містах на Запоріжжі – мер Енергодара

На окупованих росіянами територіях Запорізької області російські спецслужби щодо громадян України готують провокації.

Про це написав у Telegram міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

“За інсайдерською інформацією від джерел, що наближені до діяльності спеціальних служб України, із боку спецслужб РФ у тимчасово окупованих містах Запорізької області відносно громадян України готуються провокації”, – наголосив він.

Орлов закликав місцевих жителів упродовж 12 червня не відвідувати в Енергодарі масових заходів, які планують проводити окупанти.

12 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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