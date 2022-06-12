 
«  
  »

Министр обороны КНР заявил, что отношения США и Китая находятся на критическом уровне

Генерал Вэй Фэнхэ заявил 12 июня, что Соединенные Штаты должны изменить своё отношение к Китаю

На международном форуме по вопросам безопасности в Азии Вэй Фэнхэ несколько раз повторил, что Китай стремится лишь к миру и стабильности, а не является агрессором. Китайский министр призвал Соединенные Штаты «укреплять солидарность и противостоять конфронтации и разделению».

Министр обороны КНР заявил, что Китай решительно отвергает «клевету США, обвинения и даже угрозы», якобы прозвучавшие в речи главы Пентагона Ллойда Остина накануне: «Мы просим американскую сторону прекратить очернять и сдерживать Китай. Прекратите вмешиваться во внутренние дела Китая. Двусторонние отношения не смогут улучшиться, если американская сторона не будет к этому стремиться», — заявил Вэй Фэнхэ на форуме «Шангри-Ла Диалог».

Ранее 11 июня министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наблюдается «тревожный» рост числа небезопасных и непрофессиональных сближений китайских самолетов и кораблей с самолетами и кораблями других стран. Он добавил, что Соединенные Штаты будут поддерживать своих союзников, включая Тайвань.

12 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  