Министр обороны КНР заявил, что отношения США и Китая находятся на критическом уровне

На международном форуме по вопросам безопасности в Азии Вэй Фэнхэ несколько раз повторил, что Китай стремится лишь к миру и стабильности, а не является агрессором. Китайский министр призвал Соединенные Штаты «укреплять солидарность и противостоять конфронтации и разделению».

Министр обороны КНР заявил, что Китай решительно отвергает «клевету США, обвинения и даже угрозы», якобы прозвучавшие в речи главы Пентагона Ллойда Остина накануне: «Мы просим американскую сторону прекратить очернять и сдерживать Китай. Прекратите вмешиваться во внутренние дела Китая. Двусторонние отношения не смогут улучшиться, если американская сторона не будет к этому стремиться», — заявил Вэй Фэнхэ на форуме «Шангри-Ла Диалог».

Ранее 11 июня министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наблюдается «тревожный» рост числа небезопасных и непрофессиональных сближений китайских самолетов и кораблей с самолетами и кораблями других стран. Он добавил, что Соединенные Штаты будут поддерживать своих союзников, включая Тайвань.