Байден дуже поважає Зеленського, — посол США в Україні

Про це повідомляє «24 канал«.

Брінк сказала, що слова Джо Байдена про попередження щодо початку вторгнення «не заслуговують на те, щоб бути новиною».

«Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував упродовж цієї війни», – запевнила пані посол.

Бріджит Брінк зауважила, що Зеленський та український народ надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши, що Україна ніколи не буде підкорена Росії.

30 травня Брінк стала послом США в Україні.