Война на истощение — уже истощает

Несколько слов про «войну на истощение», которая идет сейчас.

Давайте без иллюзий, всяких экспертов ждановых, анаконд и другого плохо попахивающего добра.

Почему орки изменили тактику и проводят относительно небольшую операцию на Донбассе против украинской армии.

Важно понимать одну вещь. ВСУ в настоящий момент отстреливают в день 5000-6000 снарядов. Это колоссальная цифра в месяц. на сегодняшний день большая часть запасов боеприпасов для гаубиц советского образца уже израсходована. В то же время у орков этого добра не только в десятки раз больше, но и производится его ровно столько, чтобы компенсировать боеприпасы, уничтожившие Мариуполь, Северодонецк и другие города.

Уже сейчас помощь от стран Запада предоставляет на порядок больше снарядов, чем мы можем найти на складах. И потому количество ее крайне важно, но ее нужно увеличить в разы для того, чтобы хотя бы выстроить паритет с артиллерией орков. Про наступление речь не идет.

Потому, не смотря на героические усилия ВСУ, орки, прикрываясь тотальными обстрелами постепенно продавливают оборону. Но не это главное и не это основной план армии оккупанта.

Они выжидают, чтобы провести масштабное наступление.

Нужно понимать, что на сегодняшний день также уязвимо и ПВО Украины. Там тоже запасы ракет не безграничны и они имеют свойство заканчиваться. У нас тысячи ракет ПВО а не десятки тысяч и если постоянно сбивать орланы и летящие на города «тупые» ракеты, эти запасы тоже могут в один день закончиться.

Поэтому рф так сейчас бережет свою авиацию.

Противник ожидает, что через месяц-два ПВО тоже будет испытывать голод. И тогда операция после Северодонецка, по их мнению развернется в полный рост, с массированным использованием не только всей артиллерии, но и авиации. Все это будет происходить на фоне постоянных обстрелов инфраструктуры, скрытого призыва и формирования новых воинских частей врага, перевода экономики рф на военные рельсы.

Что мы можем противопоставить этому? Пока не так много — помощи нужно в разы больше. Для сравнения, за период поставки 250 орудий НАТО на украинский фронт, кремль поставил со своей стороны 1000+ единиц гаубичной артиллерии. Мы получили 290 танков и порядка 200 взяли в виде трофеев, орки получили до 1000++ хоть и устаревших, хоть и с хранения, но вполне боеспособных танков.

Про производство ракет — делают и их.

А потому давайте без иллюзий — нужен серьезный Ленд-лиз образца 1941-45 годов, а не вот это вот все.

Нужно не только 1000+ САУ и артиллерии, но и авиация, ПВО (150-200 батарей). Нужно еще обязательно оборудование для машиностроительных и перерабатывающих предприятий, чтобы поддерживать производственные цепочки и самим производить боеприпасы, технику, элементарно поддерживать на плаву инфраструктуру. Это десятки миллиардов долларов на сегодня.

Нужно сырье, топливо, обучение персонала, нужно… Да сложно даже на вскидку сказать сколько и чего еще нужно. Поезда, вагоны, тепловозы, транспортная авиация, бензовозы, фуры.

Это все вместе явно не 40 млрд. долл на год. Это больше.

Тогда мы переломим ситуацию, пойдем вперед до границ, нанесем тяжелое поражение оккупантам.

И еще — не будьте очень большими оптимистами.

Все закончится переговорами. Установятся новые границы. И может быть это не последняя война.

Потому что население рф больно, безнадежно больно. Лишь полное разрушение страны врага изменит эту ситуацию, но нам не дадут этого сделать прежде всего наши западные партнеры.

Максимум сменить элиты в рф, но это перестановка кроватей в борделе.

Ибо «принцип Нэша», ибо — цивилизанты.

Эта война — вдолгую. не удивлюсь, если еще впереди год. Потому хло так бахвалится, выступая перед своими феодальными подданными.

Но мы — с правильной стороны, и мы не «хромая лошадь».

Виталий Рождаев