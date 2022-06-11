В Кремлі затвердили план на 120 днів війни

В Кремлі затвердили план на 120 днів війни, але він постійно коррегується.

ЗСУ зірвали план бліцкригу із захоплення Києва, Харкова та Одеси. Але армія РФ ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти України.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За його словами, ЗСУ зірвали план путінського бліцкригу із захоплення Києва, Харкова та Одеси, тому зараз основні зусилля окупанти зосередили на сході України.

Водночас, за даними воєнної розвідки України, РФ ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти нашої держави. За словами Скібіцького, противник застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, а ще близько 40 БТГр знаходяться в резерві та можуть бути використані проти Збройних сил України.

Крім того, представник воєнної розвідки України повідомив, що у зв’язку з військовими невдачами окупаційних військ генеральному штабу РФ доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення та зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках.

“Ми маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше коригування цього плану буде залежати від того на скільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України. Проте, мети так званої спеціальної воєнної операції, про яку Путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягнути”, – зазначив Скібіцький.