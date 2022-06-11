Повномасштабне вторгнення в Україну: РФ втратила близько 32 050 окупантів, 1419 танків і 579 безпілотників

З 24 лютого до 11 червня окупанти втратили близько 32 050 військових, 3466 бронемашин, 1419 танків і 579 безпілотників
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні Росія орієнтовно втратила:
- особового складу — близько 32 050 (+150) окупантів;
- танків — 1419 (+10) од.;
- бойових броньованих машин — 3466 (+16) од.;
- артилерійських систем — 712 (+0) од.;
- реактивних систем залпового вогню — 222 (+0) од.;
- засобів ППО — 97 (+0) од.;
- літаків — 212 (+0) од.;
- гелікоптерів — 178 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 579 (+7) од.;
- крилатих ракет — 125 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн — 2448 (+10) од.;
- спеціальної техніки — 54 (+0) од.
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