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Американські військові можуть допомогти розблокувати експорт зерна Чорним морем, — Остін Гранти новому бізнесу, айтівцям та аграріям: що передбачає «нова економічна стратегія» України » Повномасштабне вторгнення в Україну: РФ втратила близько 32 050 окупантів, 1419 танків і 579 безпілотників З 24 лютого до 11 червня окупанти втратили близько 32 050 військових, 3466 бронемашин, 1419 танків і 579 безпілотників Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні Росія орієнтовно втратила: особового складу — близько 32 050 (+150) окупантів;

танків — 1419 (+10) од.;

бойових броньованих машин — 3466 (+16) од.;

артилерійських систем — 712 (+0) од.;

реактивних систем залпового вогню — 222 (+0) од.;

засобів ППО — 97 (+0) од.;

літаків — 212 (+0) од.;

гелікоптерів — 178 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 579 (+7) од.;

крилатих ракет — 125 (+0) од.;

кораблів/катерів — 13 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн — 2448 (+10) од.;

спеціальної техніки — 54 (+0) од.