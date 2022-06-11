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Повномасштабне вторгнення в Україну: РФ втратила близько 32 050 окупантів, 1419 танків і 579 безпілотників

З 24 лютого до 11 червня окупанти втратили близько 32 050 військових, 3466 бронемашин, 1419 танків і 579 безпілотників

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні Росія орієнтовно втратила:

  • особового складу — близько 32 050 (+150) окупантів;
  • танків — 1419 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин — 3466 (+16) од.;
  • артилерійських систем — 712 (+0) од.;
  • реактивних систем залпового вогню — 222 (+0) од.;
  • засобів ППО — 97 (+0) од.;
  • літаків — 212 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 178 (+0) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 579 (+7) од.;
  • крилатих ракет — 125 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 13 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн — 2448 (+10) од.;
  • спеціальної техніки — 54 (+0) од.
11 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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