Після усунення Путіна в Россії нічого не зміниться, — Піонтковський

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо».

«Мене найбільше вразила поведінка цього чоловічка – колишнього президента Росії Медведєва, про якого блогери кажуть, що він має два прізвиська в мережі – Жалюгідний та Айфончик. Ви помітили, що він вирізняється найбожевільнішими заявами, демонструє свою ненависть до України, Заходу. Цілком очевидно, що цей чоловічок бере участь у якомусь кастингу, або йому здається, що він бере участь у кастингу. Отже, він щось знає краще, ніж ми, що звільняється якась вакансія. Він, звісно, її не отримає, бо смішний і нікчемний. Але його поведінка показує, що кастинг триває» – зазначив Піонтковський.

Політолог зауважив, що не перебільшував би значення того, якщо Путін здохне завтра, це не стане такою великою подією та не змінить поведінку, принаймні у найближчій перспективі, російської політичної верхівки.

«Вони пережили цю шокову поразку під Києвом та Харковом, що і вплинуло на авторитет Путіна: у бандитських структурах «опущений» пахан – уже не пахан. Але це не змінило їхнього імперського мислення. Зараз у них такий консенсус, що з допомогою нашої величезної агентури на Заході ми спробуємо зірвати масштабне постачання зброї до України. І українська влада буде змушена погодитися з нами на переговори, бо український народ буде її до того примушувати. Відповідно, Росія посилює обстріли мирного населення та житлових кварталів. В офіційній заяві української влади підкреслюють, скільки людей гине, ось вони й чекають, щоб український народ сказав: нас ніхто не підтримує, Захід нас не підтримує, зброї нема – доведеться нам якось миритися з Путіним. Ось на такі розрахунки сподівається Москва, і вона від них не відмовилася» – пояснив Піонтковський.

Політолог підкреслив, що головною подією буде не смерть Путіна, хоча ми всі з великим задоволенням її вітатимемо, якщо він завтра здохне, а найважливішим — буде постачання озброєння Україні.