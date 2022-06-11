Німеччина змінює правила експорту зброї, що полегшить її постачання в Україну

Про це повідомляє Sky News, з посиланням на Der Spiegel.

Нові вказівки, які, як стверджує німецьке видання, розробляє Міністерство економіки, з’явилися в той час, коли Німеччина стикається з критикою з боку опозиції, союзників і Києва через затримки з постачанням важкої зброї Україні для її боротьби з Росією.

Оскільки нові рекомендації будуть включені в новий закон про експорт зброї, вони зосереджуються на конкретних діях країни-отримувача у внутрішній та зовнішній політиці, а не на більш широкому питанні про те, чи може ця зброя використовуватися для порушення прав людини.

Агнешка Бруггер, заступник лідера «Зелених» у парламенті, яка контролює міністерства економіки та закордонних справ в урядовій коаліції, сказала Der Spiegel, що це призведе до того, що до країн, які поділяють «мирні, західні цінності», ставитимуть менше обмежень.

«Ми повинні покласти край дурості політики безпеки, яка нагороджує агресивних автократів і порушників прав людини німецькою зброєю», – сказала вона.