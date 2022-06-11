Командир 92 бригади розповів, як втримали Харків

На початку повномасштабної війни бої в Харкові йшли «буквально на кожній вулиці», і в них брали участь як військові, так і цивільні.

Джерело: Герой України, командир 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Павло Федосенко, повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Деталі: 92-а бригада разом з іншими підрозділами утримувала оборону Харкова, а зараз бере участь у контрнаступі, відтісняючи ворога до межі Харківської області.

У перші три дні після повномасштабного вторгнення бригада вела бої на напрямку від адміністративного кордону Харківської та Сумської областей до адміністративного кордону Харківської та Луганської областей. Після цього надійшла команда зайняти оборону по периметру Харкова, і бійці зайняли оборону вздовж кільцевої дороги.

Пряма мова Федосенка: «На той момент у місті точилися вуличні бої. За Харків билися усі: і військові, і цивільні. Підрозділи ЗСУ, Нацгвардія, поліція, просто добровольці. Ворога колошматили буквально на кожній вулиці.

Надзвичайно важливо було перехопити ініціативу в перші 10 днів, що ми і зробили. Вибили росіян з міста, нормально закріпилися і все – вони втратили момент раптовості й зрозуміли, що більше до міста їм не пробитися».