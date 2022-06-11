Гранти новому бізнесу, айтівцям та аграріям: що передбачає «нова економічна стратегія» України

Уряд представив нову економічну стратегію України на воєнний час, в рамках якої держава, зокрема, виплачуватиме гранти на відкриття бізнесу, купуватиме частку у нових ІТ-компаніях та навчання майбутнім айтівцям – загалом буде 8 програм.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів на відкритті засідання уряду у п’ятницю.

Усього запустять 8 програм, спрямованих на створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних. Зокрема, програма включатиме безповоротну грантову допомогу малому та середньому бізнесу, підтримку українських виробників та будівництво нової інфраструктури.

Шмигаль розповів про 6 грантових програм для бізнесу і що вони передбачають.

Перша програма — це безповоротна допомога у вигляді мікрогрантів на створення власного бізнесу. Уряд планує охопити тисячі нових мікробізнесів і створити «десятки тисяч робочих місць». Заявки будуть подаватися через Дію. Крім того, бізнес зможе взяти пільговий кредит у межах «5-7-9».

Друга ініціатива — це безповоротні гранти на обладнання для розвитку переробних підприємств: деревообробку, меблеве виробництво, виробництво одягу чи фурнітури, будівельних матеріалів, аграрну переробку тощо.

Третя ініціатива — програма в агросекторі, що передбачає часткову компенсацію вартості теплиць. Передбачається грант на типовий проект модульної теплиці розміром 2 гектари, і такими грантами планують охопити до трьох тисяч теплиць. Подати заявку також можна буде через Дію. «Тут обов’язкове співфінансування держави та бізнесу», – додав Шмигаль.

В уряді кажуть, що «це означає нове виробництво, нові експортні можливості, збільшення пропозиції овочів, ягід і фруктів на внутрішньому ринку, більше конкуренції та кращі ціни».

Четверта програма так само пов’язана з агросектором у вигляді грантів на висадку нових фруктових і ягідних садів за співфінансування держави й бізнесу. Перші очікування від проекту — висадження нових садів на площах до 10 тисяч гектарів.

Наступна, п’ята програма, спрямована на ІТ-сектор. Український Фонд підтримки стартапів буде викуповувати частку в новостворених компаній. Цільова аудиторія програми — ІТ-підприємці-початківці, які мають ідею створення технологічного стартапу та шукають фінансування на створення тестової моделі.

Гроші можна буде направляти лише на розвиток, найм співробітників, підготовку моделі та початкове фінансування. Бюджет програми на рік — 10 млрд грн. Пріоритет надаватиметься експортоорієнтованим компаніям.

Остання, шоста програма, фінансуватиме навчання айтівців. Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер, або іншої технічної спеціальності матимуть змогу отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на ІТ-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тисяч українців.