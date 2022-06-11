Це воєнний злочин: в ООН відреагували на “вирок” іноземцям у “ДНР”

Управління Верховного комісара ООН з прав людини рішуче засудило смертний вирок, оголошений трьом іноземним воїнам Збройних сил України “судом” так званої “ДНР”.



Про це йдеться в заяві, яку оприлюднила пресслужба ООН.

“Управління ООН з прав людини стурбоване тим, що так званий Верховний суд самопроголошеної ДНР засудив трьох військовослужбовців до страти. Українське командування повідомило, що всі чоловіки входили до складу Збройних сил України, а це означає, що їх не слід вважати найманцями. Такі процеси проти військовополонених є воєнним злочином”, – заявила речниця управління Равіна Шамдасані.

Крім того, представники ООН не вірять у справедливий розгляд справи в судових органах маріонеткових утворень.

“З 2015 року ми спостерігали, що так звана судова влада в цих невизнаних республіках не дотримується основних гарантій справедливого судового розгляду, як-от публічні слухання, незалежність, неупередженість судів, право не бути примушеним давати свідчення тощо”, – наголосив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

Як відомо, “суд” підконтрольної Росії терористичної організації “ДНР” засудив до страти трьох іноземних громадян, які брали участь у воєнних діях у складі української армії. Терористи звинуватили у “найманстві та діях, спрямованих на захоплення влади”, підданих Великої Британії Шона Піннера й Ейдена Асліна та марокканця Брагіма Саадуна.

У відповідь Міністерство закордонних справ України назвало нікчемним “судовий процес” над іноземними військовослужбовцями Збройних сил України на тимчасово захоплених територіях.