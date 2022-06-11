Американський адмірал пояснив, чому війна в Україні стане для Путіна «особистим В’єтнамом»

Про це Ставрідіс написав у колонці для Time.

За його словами, наразі Росія перебуває в Україні у гіршому становищі, ніж США під час війни у В’єтнамі.

«Те, що мало стати блискавичною перемогою, обернулось в’язкою, складною та негарною війною із поразкою в кінці. От тільки Росія зараз у гіршій ситуації, ніж колись Штати. Місцеве населення у В’єтнамі нерідко вітало американців, в Україні Росію ненавидять», — зазначив Ставрідіс.

Він наголосив, що Україні постачають зброю десятки країн, а комуністичному Вʼєтконгу допомагав здебільшого один СРСР.

«Радянський Союз був не надто багатим, тоді як партнери України — найбагатші країни світу, тож для них підтримка Києва не є великим фінансовим тягарем. Усе це є передумовами для того, що й для Путіна ця кампанія закінчиться ганебною поразкою — тільки швидше, ніж це було для США у В’єтнамі», — констатував Ставрідіс.