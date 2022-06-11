Американські військові можуть допомогти розблокувати експорт зерна Чорним морем, — Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що американські військові можуть вдатися до кроків з розблокування експорту українського зерна Чорним морем
Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.
За словами Остіна, американські військові можуть внести внесок у розв’язання проблеми експорту українського зерна Чорним морем, проте Вашингтон прагне досягти дипломатичного вирішення питання.
«Якщо ви питаєте, чи можуть військові в регіоні зробити внесок, то, звичайно, ми можемо. Але ми завжди прагнемо насамперед досягти дипломатичного рішення, і я бачу багато енергії в цьому напрямку», — сказав Остін.
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