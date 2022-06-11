Американський адмірал пояснив, чому війна в Україні стане для Путіна «особистим В’єтнамом» Повномасштабне вторгнення в Україну: РФ втратила близько 32 050 окупантів, 1419 танків і 579 безпілотників » Американські військові можуть допомогти розблокувати експорт зерна Чорним морем, — Остін Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що американські військові можуть вдатися до кроків з розблокування експорту українського зерна Чорним морем Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону. За словами Остіна, американські військові можуть внести внесок у розв’язання проблеми експорту українського зерна Чорним морем, проте Вашингтон прагне досягти дипломатичного вирішення питання. «Якщо ви питаєте, чи можуть військові в регіоні зробити внесок, то, звичайно, ми можемо. Але ми завжди прагнемо насамперед досягти дипломатичного рішення, і я бачу багато енергії в цьому напрямку», — сказав Остін.