Збройні сили контролюють ситуацію у Сєвєродонецьку — Міноборони

Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

“В цілому ситуація контрольована з боку сил оборони ЗСУ, які станом на сьогодні обороняють Сєвєродонецьк і укріплюють місто Лисичанськ, очікуючи можливих штурмових дій з боку противника. Станом на зараз там бойові дії не ведуться”, – резюмував речник Міноборони.За його словами, траса Лисичанськ-Бахмут, на жаль, прострілюється і не є абсолютно безпечною.

“Але я хочу наголосити, що ЗСУ віднаходять усі можливі шляхи, аби підсилити наші підрозділи”, – підкреслив Мотузяник.

Він також зауважив, що попри високий рівень складності цієї операції – окупанти не полишають спроб форсувати Сіверський Донець.

Форсування водної перешкоди – це надзвичайно небезпечна тактична операція. Вона становить величезні ризики, оскільки, наступаючи, підрозділи мають залучити відповідну техніку і вони є доволі відкритими для ураження артилерією. Станом на зараз вони (російська армія – ред.) не полишають цих спроб, відшукують слабкі місця в нашій обороні, яка проходить по правому березі річки, шукають артилерійські точки, намагаються їх придушити. …Форсування водної перешкоди – це дуже непроста операція, але ворог не полишає цих спроб. Олександр МотузяникРечник Міністерства оборони України

До слова згідно з ранковим звітом Генерального штабу Збройних сил України окупаційні війська Російської Федерації намагаються зупинити просування Збройних сил України на Харківщині та Слобожанському напрямку.

Водночас окупанти готуються до нового наступу на Донеччині, але через великі втрати черед особового складу росіяни все частіше відмовляються від участі у війні проти України.