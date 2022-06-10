Бритни Спирс вышла замуж, несмотря на попытку бывшего мужа сорвать свадьбу » В Японии массово провели магический обряд «принуждения к смерти» Путина В Японии массово провели магический обряд «принуждения к смерти» Путина. Этот обряд проведен впервые за несколько десятилетий истории страны. Особые куклы, представляющие собой японскую версию кукол вуду, были найдены прибитыми к деревьям на территории семи храмов в городе Мацудо

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Соломенную куклу (которая в Японии называется «вара нингё») согласно обряду прибивают к дереву внутри синтоистского святилища между 1 и 3 часами ночи на церемонии, называемой «уси-но токи майри», или «посещение святилища во время часа быка» *** Стандартным проклятием, налагаемым «вара нингё», считается смерть У одной из кукол в храме Масудо Канегасаку Куамано, также был сложен лист бумаги. внутри него полное имя Путина, текущий возраст и дата рождения, все написанное на японском языке, а также сообщение «Молюсь о его смерти»