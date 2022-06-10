В Україні можуть бути тільки ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює, щоб забезпечити цей захист, — Зеленський

Про це йдеться у вечірньому звіті Зеленського.

«Зараз в Україні багато дискусій про те, якою має бути економічна політика держави і в час війни, і тоді, коли повернемо мир. Хочу підкреслити одну деталь. І ця деталь – фундаментальна. Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини – ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює так, щоб забезпечити цей захист. І це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб в країні залишалася тіньова частина економічного життя», — сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, усі мають усвідомити, що тіньового бізнесу в Україні більше не буде.

«Якщо ми говоримо про нормальне, стабільне й міцне життя суспільства, роботу держави, про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить. Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей в нашій країні на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інституцій. Усі, хто працює в українській політиці, хто впливає на суспільну дискусію, мають усвідомити, що тіньового в країні більше не буде», — сказав президент України.