В ЄС підготували «позитивне» і «негативне» рішення щодо статусу кандидата для України

В Європейському союзі розглядають два варіанти розвитку ситуації із наданням Україні статусу кандидата на вступ.
Про це йдеться у статті — Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України.
План А передбачає, що Єврокомісія надасть висновок про те, що Україна відповідає критеріям і ЄС визнає за нею статус кандидата вже зараз. Натомість усі наступні кроки, як-от початок переговорів, будуть обумовлені проведенням реформ.
План Б, який просувають кілька столиць, передбачає, що умови висунуть вже зараз, і до їх виконання Україна буде «кандидатом у кандидати».
Перелік умов пропонують прописати у висновках Єврокомісії, щоб це виглядало не ідеєю держав-членів, а сама ЄК.
На саміті у червні в цьому разі Україні повідомлять, що вона стає лише «потенційним кандидатом», а також отримує юридично визнану перспективу членства, яка досі формально справді не зафіксована у жодному документі.
Серед окремих посадовців Єврокомісії та серед окремих держав-членів є думка, що план Б не буде «зрадою». Його навіть «зливають» у ЗМІ, готуючи до імовірного негативного розвитку. Так, низка ЗМІ минулої ночі поширила повідомлення агенції Bloomberg із заголовком Ukraine Likely to Win Initial EU Backing for Path to Membership.
За інформацією «Європейської правди», найближчими днями Україну відвідає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Мета її візиту – пояснити особисто Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту.
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