Україна поступається Росії у війні артилерії кількістю – розвідка

Заступник голови військової розвідки Вадим Скібіцький заявив, що зараз війна в Україні здебільшого артилерійська, у зв’язку з чим Україна програє Росії на передовій та потребує більше зброї із Заходу.

Джерело: The Guardian

Пряма мова Скібіцького: «Зараз це артилерійська війна, і ми програємо з погляду артилерії. Нині все залежить від того, що нам дає (Захід – ред.). Україна має одну артилерійську установку на 10-15 російських артилерійських установок. Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають».

Деталі: За його словами, Україна використовує від 5000 до 6000 артилерійських снарядів на день і вже майже витратила всі свої артилерійські боєприпаси. Наразі українські захисники використовують стандартні снаряди НАТО калібру 155.

Скібіцький додав, що Європа також постачає снаряди меншого калібру, але в міру того, як у Європі вони закінчуються, їхня кількість стає меншою.

Представник розвідки наголосив на необхідності поставок Заходом Україні ракетних комплексів дальньої дії для знищення російських артилерійських гармат здалеку.

The Guardian зазначає, що, за словами радника президента України Олексія Арестовича, Україні потрібно 60 реактивних систем залпового вогню – це набагато більше, ніж обіцяли Велика Британія та США, – щоб мати шанс перемогти Росію.