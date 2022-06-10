Україна отримає додаткову військову допомогу від Чорногорії

Чорногорія надасть Україні додаткову військову допомогу, як підтримку у відстоюванні цілісності та суверенітету у війні з російським агресором.

Про це, як пише «Європейська правда» з посиланням на телерадіокомпанію RTCG.

У четвер за пропозицією Міністерства оборони Чорногорії уряд цієї країни ухвалив рішення про надання Україні додаткової військової допомоги.

Споряджені 120-мм міни американської армії Фото: Міністерство оборони США

“Це рішення відображає послідовність у забезпеченні підтримки збереження цілісності та суверенітету України”, – йдеться у повідомленні Міноборони.

В оборонному відомстві заявили, що від початку війни в Україні і до сьогодні Чорногорія, як повноправний член НАТО і кандидат на вступ в Єврорпейський Союз, а також щирий друг українського народу, засуджує невиправдане і незаконне вторгнення Росії у суверенну європейську державу.

“Військова та гуманітарна допомога, яку надала Чорногорія, є доказом безкорисливої підтримки хороброго українського народу та безперервної відданості спільним діям проти недемократичних принципів”, – заявили в Міноборони.

Незабаром потреби будуть розглянуті у співпраці з українською стороною та партнерами для надання необхідної фінансової, гуманітарної та військової підтримки.