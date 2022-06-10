У Польщі виявили мавпячу віспу

10 червня в Польщі офіційно підтвердили перший випадок зараження мавпячою віспою. Усього було 10 підозр.

Про це в п’ятницю під час пресконференції в Лодзі повідомив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський.

“Ми мали близько 10 підозр на мавпячу віспу, зразки досліджуються. 10 червня — це перший день, коли маємо підтверджений випадок”, — сказав він.

Речник МОЗ Польщі Войцех Андрусевич зазначив, що пацієнт перебуває в ізоляції. Проте він не уточнив, у якому саме регіоні Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи.

Віспа мавп — рідкісне віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів. До основних симптомів належать: лихоманка, головний біль, набряки, біль у спині й у м’язах, висип. Інфекція зазвичай триває від 14 до 21 дня.

Хвороба передається через тісний контакт з інфікованою людиною. В організм вірус може потрапити через пошкоджену шкіру, очі, ніс чи рот. Крім того, може передаватися в разі прямого контакту під час сексу. Вірус мавпячої віспи можна підхопити й від інфікованих тварин або через заражені вірусом предмети — постільну білизну й одяг.