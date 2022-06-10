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У Європарламенті заявили про пошук Європою можливості зупинити «Північний потік -1»

Будівництво Північного потоку

Про це повідомили у Guildhall з посиланням на заяву екскомандувача Сил Оборони Естонії, депутата Європейського парламенту Ріго Терраса.

Він переконаний, що всі уряди в ЄС розуміють, що покладатися на газ із Росії більше не можна, всі країни намагаються шукати інші опції надійного постачання.

«Сьогодні не всі можуть швидко відмовитися від російських газових постачань без попередньої підготовки, але я переконаний, що у довгостроковій перспективі кожна країна в Європі матиме інші джерела отримання газу. Всі уряди й особливо німецький уряд шукають можливості замінити російський газ і нафту», — заявив чиновник.

Депутата Європейського парламенту вважає, що існування «Північного потоку -1» – це проблема, Європа шукає шляхи зупинити цей трубопровід і припинити приймати газ через нього.

10 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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