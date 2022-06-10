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Справжнє обличчя “русского мира”: окупанти вивозять з Маріуполя вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медтехніку

Окупаційні війська Російської Федерації, які після трьох місяців тотальних руйнувань захопили Маріуполь, вивозять з міста вивозять вцілілий транспорт, медичну техніку та навіть дитячі майданчики.

Про це повідомляє пресцентр маріупольської міської ради.

“Окупанти вивозять з міста вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку. В так званій “ДНР” радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених з нашого міста. З лікарень викрадають сучасне обладнання, а з колись затишних дворів забирають дитячі майданчики”, – йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/mariupolradaФото: t.me/mariupolrada

Міськрада опублікувала скани повідомлень загарбників, де йдеться про крадіжки всього цього майна із захопленого Маріуполя.

“Справжнє обличчя “русского мира” – вбивства, руйнування та мародерство”, – наголосили у міській раді.

10 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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