Росіяни вивезли з Сєвєродонецька бурятів, бо мруть як мухи

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти вивезли з Сєвєродонецька залишки бурятів, бо ті значно слабші за українських захисників.
Джерело: Гайдай у Facebook
Дослівно: «Мруть як мухи. Рашисти забрали залишки бурятів з Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками.
Тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників».
Деталі: За його словами, окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон.
Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях.
Боїв всередині та навколо міста немає.
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