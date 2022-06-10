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Росіяни вивезли з Сєвєродонецька бурятів, бо мруть як мухи

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти вивезли з Сєвєродонецька залишки бурятів, бо ті значно слабші за українських захисників.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: «Мруть як мухи. Рашисти забрали залишки бурятів з Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками.

Тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників».

Деталі: За його словами, окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон.

Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях.

Боїв всередині та навколо міста немає.

10 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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