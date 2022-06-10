Польща використає виручені з продажу Україні зброї кошти для модернізації своєї армії У травні в Україні найбільше подорожчали фрукти та рис, подешевшали – яйця, цукор, м’ясо та ліки, — Держстат » Росіяни вивезли з Сєвєродонецька бурятів, бо мруть як мухи Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти вивезли з Сєвєродонецька залишки бурятів, бо ті значно слабші за українських захисників. Джерело: Гайдай у Facebook Дослівно: «Мруть як мухи. Рашисти забрали залишки бурятів з Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками. Тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників». Деталі: За його словами, окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон. Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях. Боїв всередині та навколо міста немає.