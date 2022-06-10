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Росіяни планували роздати жителям Київщини радянські паспорти

Російські військові збирались захопити Київську область і на перший час видати українцям паспорти СРСР.

Про це повідомили в СБУ.

“У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію й організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР — принаймні на перший час до видачі документів РФ”, — ідеться в повідомленні.

У покинутому будинку поблизу Макарова Бучанського району правоохоронці виявили ворожий схрон з сотнями бланків паспортів колишнього СРСР.

“Примітно, що ці бланки були саме українського зразка — від імені УРСР. Тобто всі надписи на них виконані не тільки російською, а й українською мовою. До того ж подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Отже, усі виявлені бланки були завезені з РФ на початку повномасштабної агресії проти нашої держави”, — зазначили в СБУ.

Натепер правоохоронці проводять слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

Фото: Facebook СБУ
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Фото: Facebook СБУ
Фото: Facebook СБУ
Фото: Facebook СБУ
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Фото: Facebook СБУ

Нагадаємо, окупанти захопили паспортний сервіс у Херсоні й намагаються організувати видачу російських документів жителям міста.

10 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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