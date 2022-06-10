Попри погрози окупантів: лише дві з 60 шкіл Херсона перейшли на російську програму

Попри погрози окупаційних військ Російської Федерації лише двоє 60 директорів шкіл у тимчасово захопленому Херсоні погодилися на вимоги російських загарбників перейти на навчальні програми РФ.

Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

За його словами, Росія навіть не приховують свого бажання стерти самобутню історію України.

“Загарбники вимагають від шкіл Херсона перейти на російські навчальні програми. І це відбувається на тлі громадських дискусій у Росії про плани стерти самобутність України, скасувати культуру, знищити найактивніших і перевиховати решту. Треба сказати, що, за даними української розвідки, лише двоє з 60 директорів шкіл погодилися на співпрацю”, – заявив Цимбалюк.

Він зазначив, що Росія відкрито погрожує анексувати Херсонську та Запорізьку області до осені, і з цією метою окупанти використовують свій традиційний сценарій, пов’язаний, зокрема з інформаційною блокадою, примусовою паспортизацією, запровадженням рубльової зони тощо.

При цьому, зустрічаючись із потужним українським опором, російські війська тероризують місцеве населення. У Херсонській області незаконно затримано близько 600 осіб.

“Деякі з них зазнають нелюдських умов і катувань. Частину було вивезено в окупований Крим”, – додав Цимбалюк.

До слова, керівник фракції “Європейська Солідарність” у Херсонській облраді Сергій Хлань заявив, що росіяни тортурами змушували мешканців Херсону підписувати документи про засудження “українського режиму”, “вітання військ РФ” та заявки на видачу російського паспорта.