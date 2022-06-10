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Понад 220 тисяч жінок з України працевлаштувалися в Польщі

З початку повномасштабного вторгнення Росії в України понад 220 тисяч українських жінок знайшли офіційну роботу в Польщі

Про це повідомляє польське видання Bankier.pl з посиланням на міністерку сім’ї та соціальної політики Польщі Марлену Мальонг.

За її словами, близько 1,2 мільйона українців вже отримали польський ідентифікаційний код (PESEL). 500 тисяч з них мають працездатний вік, і це переважно жінки.

«Це хороші новини для нашого ринку праці. Усі зустрічі, які ми проводимо з роботодавцями, чітко показують, що нам потрібні руки до праці», – зазначила Мальонг.

10 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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