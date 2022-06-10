Польща використає виручені з продажу Україні зброї кошти для модернізації своєї армії

Кошти, які Польща отримає в межах однієї з найбільших за останні 30 років угод про продаж зброї Україні, будуть використані для модернізації польської армії.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

Як пояснили прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та міністр оборони країни Маріуш Блащак, Варшава планує модернізувати виробництво польської оборонної продукції та зробити її незалежною від інших країн.

«Безпека є для нас ключовим пріоритетом. Саме тому ми сьогодні розпочали програму вартістю в мільйони євро з інвестицій у придбання і виробництво найбільш досконалого озброєння», – наголосив Моравецький.

Йдеться зокрема про дивесифікацію військового арсеналу Польщі за рахунок бойових машин та артилерії – зокрема ракетних систем, а також виробництво нових бойових машин піхоти «Борсук».

Блащак і Моравецький наголосили, що польська армія повинна мати такий потенціал стримування, щоб у її реальному застосуванні ніколи не виникало потреби.