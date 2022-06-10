Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги, зокрема оборону техніку.

Про це йдеться у повідомленні Міністерств оборони Фінляндії, пише lb.ua.

У міністерстві зазначили, що зміст пакета допомоги та її терміни не розкриваються, щоб «забезпечити можливість її надання».

Повідомляється лише про те, що додаткова допомога Фінляндії врахувала як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони країни.

«Фінляндія не забуде Україну та українців. Ми продовжимо допомагати: ми надішлемо новий пакет оборонних матеріалів», – заявив міністр оборони Антті Кайкконен.