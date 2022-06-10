«Мруть як мухи»: росіяни вивезли бурятів із Сєверодонецька

Про це повідомив очільник Луганської Сергій Гайдай у фейсбуці.

«Мруть як мухи. рашисти забрали залишки бурятів з Сєверодонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками», — зазначив він.

Сергій Гайдай зауважив, що втрати росіян суттєво перевищують українські.

Також росіяни сильно обстрілюють Лисичанськ із великого калібру, котрий пробиває бетон. Містянам небезпечно перебувати навіть в укриттях. Усередині та навколо Лисичанська боїв немає. Вони точаться в Гірській і Попаснянській громаді.

«Через спеку рівень води у річці Сіверський Донець впав — це означає, що рашисти знову спробують кинути переправи. Слідкуємо, в разі чого — діятимемо на випередження», — наголосив очільник ОВА.