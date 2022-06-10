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Канада готується конфіскувати cотні мільйонів доларів російських активів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Канаді заморозили російські активи на 412,1 мільйонів канадських доларів ($328,6 мільйонів). Тепер ці кошти хочуть конфіскувати. 

За даними канадської поліції в країні вже готують законопроєкт, який дозволить не лише блокувати, а й конфіскувати заморожені активи.

Видання CBC пише, що палата громад може схвалити відповідний законопроєкт до кінця червня. Наразі документ проходить юридичну оцінку.

Під конфіскацію поправок може потрапити рухоме та нерухоме майно, а також рахунки в банках та криптогаманці. Однак, потенційна вартість нерухомості, на які поширюються ці санкції, поки що невідома.

Видання зазначає, що у документі не уточнюється, хто саме отримає вилучені кошти. Теоретично вони можуть передаватися чи гуманітарним організаціям, чи безпосередньо українському уряду.

10 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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