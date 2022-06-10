До Києва з візитом прибув міністр оборони Великобританії

До Києва з візитом прибув міністр оборони Великобританії Бен Воллес. Він зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським.

Відео зустрічі оприлюднено в Телеграм-каналі президента.

«Вдячний Великій Британії, уряду, премʼєр-міністру. Війна – це великий прояв того, хто наші справжні друзі. Друзі і партнери. Тому, я вважаю, що це саме Великобританія», – зазначив Зеленський.

Він відзначив, що постійно контактує з Борисом Джонсоном, а український і британський уряди також перебувають на стабільному звʼязку.

«Зброя, фінанси, санкції – три речі, в яких послідовно показує лідерство Великобританія», – зазначив глава держави.

Міністр оборони Великобританії на зустрічі заявив, що його країна бачить здатність України витіснити загарбників із Донбасу.

«Я бачу багато спільного в нашій історії. По-перше, набагато чисельніша армія супротивника, фашистський режим. Дійсно, ми зараз бачимо, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу. Ми бачимо, що режим той, про який я вже сказав, він на межі колапсу, принаймні що стосується воєнної потуги. Вони зараз на межі виснаженян», – вважає він.