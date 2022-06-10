Бритни Спирс вышла замуж, несмотря на попытку бывшего мужа сорвать свадьбу Збройні сили контролюють ситуацію у Сєвєродонецьку — Міноборони » Дания готова оказать мощную поддержку реконструкции и послевоенному восстановлению Украины — глава МИД Дания готова оказать мощную поддержку реконструкции и послевоенному восстановлению Украины, сообщил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. «Только что поговорил с украинским коллегой и другом Дмитрием Кулебой о том, как мы можем еще больше укрепить датско-украинское партнерство и поддержать Украину на ее европейском пути. Дания готова оказать мощную поддержку реконструкции и послевоенному восстановлению Украины», — написал Кофод в Twitter в пятницу.