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Дания готова оказать мощную поддержку реконструкции и послевоенному восстановлению Украины — глава МИД

Дания готова оказать мощную поддержку реконструкции и послевоенному восстановлению Украины - глава МИД

Дания готова оказать мощную поддержку реконструкции и послевоенному восстановлению Украины, сообщил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Только что поговорил с украинским коллегой и другом Дмитрием Кулебой о том, как мы можем еще больше укрепить датско-украинское партнерство и поддержать Украину на ее европейском пути. Дания готова оказать мощную поддержку реконструкции и послевоенному восстановлению Украины», — написал Кофод в Twitter в пятницу.

10 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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