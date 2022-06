Будущее Украины: «восточно-европейская крепость» или «продолжение НАТО»?

Дискуссия на эту тема была организована в рамках Программы новых подходов к исследованиям и безопасности в Евразии (ПОНАРС), (The Program on New Approaches to Research and Security in Eurasia (PONARS) Eurasia, Institute for European, Russian, and Eurasian Studies (IERES), George Washington University’s Elliott School of International Affairs).

Начиная разговор о возможных сценариях завершения войны в Украине, а также о том, что необходимо будет сделать в будущем, чтобы максимально защитить Украину от агрессии, Петр Бурковский, старший научный сотрудник Фонда демократических инициатив (ФДИ) (Petro Burkovskyi, Senior Fellow at the Democratic Initiatives Foundation (DIF)), объяснил на основе, сделанного им и его коллегами исследования, что в настоящий момент возможны следующие подходы к достижению мира:

«Текущая война оставляет Запад с небольшим количеством вариантов для принятия решений: один из них, это — последовательная деэскалация конфликта, балансирование на грани войны и мира с применением дипломатических усилий по сдерживанию России. Уже есть попытки вести переговоры с Путиным, хотя, как оказывается, у многих европейских лидеров — разные цели. Общим местом является мнение, что для того, чтобы избежать ядерный конфликт, следует сделать некоторые уступки Путину. При этом, также необходимо сохранить независимость Украины. Однако жить с непобежденным Путиным и сохранять независимость Украины — немыслимо и невозможно. Поэтому, есть другой вариант разрешения конфликта, который является версией “железного занавеса”. Речь идет об изоляции России, включая полное энергетическое и полное торговое эмбарго. Западу придется увеличить расходы на оборону, обеспечить стремительную и полноценную доставку оружия в Украину, дабы помочь ей, как можно быстрее, одержать решающую победу в этой войне и заставить Россию перейти к мирным переговорам. Это придало бы Украине уверенности в том, что она сможет выжить в будущем, перестроиться, восстановить свою экономику, развить национальную оборону до того момента, как Россия будет готова начать следующее вторжение и новую войну».

Другой участник дискуссии — Мария Попова, заведующая кафедрой Жана Монне, доцент кафедры политологии Университета Макгилла в Монреале (Maria Popova, Jean Monnet Chair and Associate Professor of Political Science at McGill University in Montreal), описала «три столпа», на которых будет зиждиться долгосрочная безопасность Украины:

«Первый — полное военное поражение России в нынешней войне и отход на позиции 23 февраля 2022 года. Второй «столп» долгосрочной безопасности Украины — это ясное осознание всеми на Западе и большинством политиков на Западе (чего нет на данный момент) того, что, если в России продолжится авторитарный режим, возврата к сотрудничеству и взаимодействию с ней — не должно быть. Не должно быть торговли энергоресурсами. Российские олигархи не должны продолжать делать бизнес на Западе. Необходимо, гарантировать, что Россия не сможет финансировать политические партии на Западе. Должна проводится политика противодействия российской дезинформации. Третий «столп» — это постепенная интеграция Украины в европейские и западные международные организации и сообщества: сначала в ЕС, а затем, и в НАТО. Украина успешно провела институциональные реформы за последние восемь лет перед вторжением России. Раньше не хватало политической воли для того, чтобы в полной мере использовать созданные в стране политические и общественные институты, перейти к верховенству закона, к полномасштабной борьбе с коррупцией, к укреплению государства. После войны политическая воля будет. Мы знаем, что Украина в настоящий момент сплотилась вокруг идеи европейской прозападной ориентации».

Мария Омеличева, профессор стратегии Национального военного колледжа (Mariya Y. Omelicheva, Professor of Strategy at National War College), поделилась другой идеей будущего обеспечения безопасности Украины. Она обрисовала модель создания из Украины — «государства-крепости»:

«Это идея самообороны, а не коллективной защиты. Стратегия самообороны не будет осуществляться изолированно, она будет поддерживаться системами безопасности США, их партнеров по НАТО, а также партнеров из других регионов, включая, например, Израиль. Первоочередной задачей будет создание надежной системы противовоздушной обороны. Надежная система противовоздушной обороны может даже защитить территорию Украины от применения тактического ядерного оружия Россией, а также позволит Украине сотрудничать с широким кругом партнеров, закупающих военные технологии. Вторым приоритетом будет непрерывная военная модернизация, а затем, подготовка украинских войск для работы, с приобретенными на Западе, передовыми военными технологиями, а также, развитие собственной мощной военной промышленности Украины, военных и кибертехнологий. Третьей задачей будет дальнейшее наращивание разведывательных и кибернетических возможностей Украины, путем модернизации ее собственных разведывательных служб, установления и поддержания партнерских отношений по обмену разведывательными данными с Соединенными Штатами и другими странами. Последней задачей станет уже начатое дело по расширению, обучению и вооружению добровольческих сил теробороны».

В ответ на концепцию Марии Омеличевой, Пол Д’Аньери, профессор политологии и государственной политики Калифорнийского университета в Риверсайде (Paul D’Anieri, Professor of Political Science and Public Policy at the University of California — Riverside), возразил, сказав, что «если «построить» такую «крепость» в Украине, то членство в НАТО станет необходимым». Он привел свои аргументы:

«В настоящее время существует много противоречий между интересами некоторых стран Западной Европы и Украиной. Что даст членство в НАТО..? Приведет к согласованию интересов. А если будет такая “крепость Украина”, которая будет опираться на обязательства НАТО и других стран в течении многих десятилетий продолжать поддерживать Украину и наращивать ее потенциал, станет ли это основанием для Украины считать эти обязательства надежными? Как это ни парадоксально, но России будет безопаснее с хорошо вооруженной Украиной, интегрированной в НАТО, чем с хорошо вооруженной Украиной, не интегрированной в альянс. Россияне, я думаю, не сразу согласятся с этим, однако НАТО почувствует себя в большей безопасности с хорошо вооруженной Украиной, интегрированной в НАТО и сдерживаемой НАТО. Наконец, от этого будет зависеть, получит ли Украина предложение о вступлении в ЕС. Если вы посмотрите на посткоммунистические демократии, то обнаружите, что перспектива членства в ЕС и участия в НАТО, были решающими в каждом успешном случае. Если мы сосредоточимся только на военной технике, а не на политической поддержке, то упустим что-то действительно важное, потому что этот конфликт в большей степени связан с типом режима»

Оксана Шевель, доцент кафедры политологии Университета Тафтса (Oxana Shevel, Associate Professor of Political Science at Tufts University), также прокомментировала идею «крепости — Украина»:

«Вопрос заключается в том, насколько реалистично то, что те члены НАТО, которые еще недавно не хотели принимать Украину именно потому, что боятся конфронтации с Россией, действительно предложат Украине своего рода гарантии безопасности. Будет ли в действительности гарантирована безопасность, в том числе военная, зависит от случая. Если атака реальна, то этих гарантий может оказаться и недостаточно. А если такие гарантии можно предоставить, то это, по сути, то же самое, что и членство, потому что оно не дает возможности нападения на Украину внутри НАТО»

Алексей Гарань, профессор сравнительной политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» (УКМА) (Olexiy Haran, professor of Comparative Politics at the National University of Kyiv Mohyla Academy (UKMA)), заявил в заключении:

«Страна созрела, как по своему развитию, так и потому, как проявили себя украинцы во время этой войны. Мы доказали, что мы — европейцы. Если нам дадут статус кандидата, это будет четкий сигнал всему украинскому обществу, что Запад стоит за нами. Если мы не получим этот статус, это станет огромным разочарованием для украинского народа, неудовлетворенностью и унижением. Подавляющее большинство — “за”. Поддержка 90%. Мы боремся не только за свою независимость, мы боремся за Украину, которая будет настоящей демократией. После войны мы “выйдем из этого огня обновленными”, хотя сложности еще будут: демократия — это постоянная борьба».