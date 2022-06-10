Bloomberg: Еврокомиссия порекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС, Нидерланды и Дания считают, что страна не готова

Еврокомиссия в конце следующей недели, скорее всего, официально порекомендует дать Украине статус страны-кандидата в члены ЕС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. По их данным, эта рекомендация будет обставлена условиями-требованиями к Украине в части борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства закона.

Агентство напоминает, что рекомендация Еврокомиссии – это важный этап, но решение о статусе будут принимать лидеры стран Евросоюза.

Большинство стран ЕС, в том числе страны Балтии, Польша, Италия, за то, чтобы морально поддержать Украину, дав ей этот статус. Германия, по данным Bloomberg, предлагает дать статус условно, под обещания выполнить определенные требования, Нидерланды и Дания считают, что страна пока не готова.

По данным агентства, Дания направила дипломатическую ноту, в которой заявила, что Украина «недостаточно соответствует критериям» на получение статуса кандидата. В частности, по мнению Копенгагена, у Киева проблемы со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, а также с верховенством закона, правами человека, уважением и защитой меньшинств. В документе сказано, что украинской власти нужно «улучшить законодательную и институциональную базу», чтобы добиться прогресса в этих областях.

Вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата будет обсуждаться на саммите ЕС 23-24 июня.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию о внешней политике и политике по безопасности и обороне ЕС «после агрессивной войны России против Украины». Документ призывает Еврокомиссию и Совет ЕС обеспечить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

В резолюции упоминаются также «европейские стремления Молдовы и Грузии». Эти страны подали свои заявки вслед за Украиной. Однако рекомендации предоставить им статус кандидата в представленном документе нет.

Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала российского вторжения 24 февраля. Девятого мая страна передала ЕС вторую, последнюю, часть анкеты-опросника, которую необходимо заполнить для получения статуса кандидата.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц считают, что процесс вступления Украины в ЕС может растянуться на годы. Премьер Италии Марио Драги заявил, что крупные страны ЕС не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, но «без скидок».