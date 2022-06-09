В Украине создадут «Книгу палачей»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время будет создана «Книга палачей».

В видеообращении Зеленский сообщил, что речь идет об информационной системе, в которой будут накапливаться данные о военных преступлениях, совершенных российскими военнослужащими, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы. Он добавил, что работа над системой уже идет.

«Я неоднократно подчеркивал, что все они обязательно понесут ответственность и мы шаг за шагом к этому приближаемся», – сказал президент Украины.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что российские силовики совершили на территории Украины более 20 тыс военных преступлений.