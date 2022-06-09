Ума Турман сыграет в экранизации жестокого романа для взрослых

Американская актриса и муза Квентина Тарантино Ума Турман сыграет президента США Эллен Клермонт в романтической комедии «Красный, белый и королевский синий». Фильм основан на одноименном романе для взрослых Кейси Макквистон.

Главным героем картины станет сын Клермонт – Алекс Клермонт-Диас (Тейлор Захар), который после избрания матери президентом превратился во всенародную знаменитость. Привлекательный, умный, харизматичный, – просто находка для PR-службы Белого дома. Алекс, однако, не ладит с британским принцем Генрихом (Николас Голицын). В СМИ попадают фотографии, на которых принц и президентский сын ссорятся – и это приводит к ухудшению отношений между двумя странами и понятно, что пора что-то предпринять. У ближайшего окружения появляется план: сделать вид, будто молодые люди – давние приятели. И то, что начинается как фальшивая дружба, красивая только на фото в социальных сетях, становится глубже и опасней.

Фильм станет полнометражным дебютом драматурга и лауреата премии «Тони» Мэтью Лопеса, который также написал сценарий для ленты.

“Я очень рад, что Ума присоединится к нам, чтобы сыграть президента Клермонта. Ее разум, теплота и юмор идеально подходят для культового персонажа Кэйси. Я не могу дождаться, чтобы поработать с ней на съемочной площадке в нашем Овальном кабинете”, – сказал Лопес.

Ума Турман является обладательницей «Золотого глобуса», также номинанткой на «Оскар» и «Эмми».

Съемки «Красный, белый и королевский синий» стартуют в июне этого года в Великобритании. Премьера состоится на Amazon Prime Video в более чем 240 странах и территориях по всему миру.