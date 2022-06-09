У Маріуполі загарбники зносять обстріляні будинки разом із тілами загиблих, — радник мера

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

«Маріуполь. Окупанти остаточно перейшли на практику знесення будинків та відмови від пошуку тіл загиблих під завалами. Лівобережний район. Район вулиць Московська та Володимирська. Район найбільше постраждав від обстрілів російських «градів» на прикінці лютого — початку березня», — зауважив він.

Люди не мали змоги виїхати до безпечного на той час центру міста. За словами радника мера, уже неможливо буде дізнатися, скільки маріупольців загинуло й досі перебуває під цими завалами.

«Разом зі сміттям вони будуть поховані на Лівобережному сміттєзбірному полігоні. Нема слів. Лише лють», — наголосив Петро Андрющенко.