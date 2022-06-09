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У ЄС почались наймасштабніші в історії навчання сил ППО НАТО

навчання НАТО

Про це повідомляє The Times.

«Навчання спрямовані на відпрацювання протидії російським крилатим ракетам, а також авіації різних класів і типів, яка перебуває на озброєнні армії Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.

Загалом залучили понад 3 тис. військовослужбовців з 17 країн.

Навчання під назвою «Спадщина Рамштайна» проходять на території Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Союзники залучили 17 наземних систем протиповітряної та протиракетної оборони. З баз по всій Європі прилетіли 50 винищувачів та інших бойових літаків.

Ці навчання називають найбільшими в історії з випробування систем протиповітряної та протиракетної оборони.

9 июня, 2022 | Category: Мир, Новости

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